СК заинтересовался семьей, проехавшей на коньках с младенцем по тонкому льду

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В Медвежьегорском районе Карелии проводится доследственная проверка по сообщению СМИ о передвижении семейной пары с ребенком по льду Онежского озера, сообщает пресс-служба республиканского СКР в среду.

"В средствах массовой информации в январе 2020 года было распространено сообщение о факте передвижения семейной пары на коньках с малолетним ребенком в коляске по льду Онежского озера от поселка Великая Губа до острова Кижи в Медвежьегорском районе при сложной ледовой обстановке", - говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что семья с ребенком на коляске добралась на коньках по льду Онежского озера до острова Кижи за 2 часа 46 минут. По словам Елены Демочкиной, маршрут они с супругом исследовали заранее на судне на воздушной подушке "Хивус". На этом же судне спасатели сопровождали семью во время путешествия на коньках.

Из-за череды атлантических циклонов в Карелии слабые морозы чередуются с оттепелями. До сих пор не замерзли некоторые водоемы, в частности, Онежское озеро.