Дом из "Братьев Карамазовых" серьезно пострадал при пожаре в Новгородской области

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Дом в городе Старая Русса в Новгородской области, описанный Федором Достоевским в романе "Братья Карамазовы", серьезно поврежден при пожаре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления МЧС в среду.

"Информация о возгорании в каменном трехэтажном доме на Крестецкой улице поступила около 04:07 по Москве", - отметил собеседник агентства.

К прибытию пожарных огонь со второго этажа распространился на кровлю здания. Площадь возгорания превысила 200 кв. м, оно было ликвидировано около 07:28 по московскому времени. Здание не эксплуатировалось, в результате ЧП никто не пострадал.

По информации администрации Старорусского района Новгородской области, дом является памятником архитектуры. Он был построен во второй половине XIX века.

В романе "Братья Карамазовы", сочиненным Достоевским в Старой Руссе, он был описан как дом офицерской дочери Катерины Ивановны Верховцевой.

"Дом Верховцевой" был одним из немногих зданий в городе, которые сохранились в годы Великой Отечественной войны, когда Старая Русса была почти полностью разрушена. До пожара планировалось его отреставрировать и сделать музейным объектом.

Дом Верховцевой располагался в Скотопригоньевске - вымышленном городе, где разворачивалось действие романа Достоевского. Именно туда Митя Карамазов привозит брата Алешу, чтобы познакомить с Катериной Ивановной. Там "Алешу поразила властность, гордая развязность и самоуверенность надменной девушки", но, приехав в дом Верховцевой в другой раз, младший Карамазов разубедился, увидев "неподдельную простодушную доброту, прямую и пылкую искренность", "изо всей прежней гордости и надменности замечалась теперь лишь одна смелая, благородная энергия и какая-то ясная, могучая вера в себя".

В своих комментариях жена Достоевского Анна Григорьевна и его дочь Любовь Фёдоровна отмечали, что образ города (Скотопригоньевска) писатель создал на основе Старой Руссы, в которой провел последние годы жизни.

На название города повлиял расположенный на центральной площади Старой Руссы Конный рынок, где торговали скотом.