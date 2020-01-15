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Бывший вице-президент "Тинькофф" Олег Анисимов сообщил об избиении

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Бывший главный редактор издания "Финанс." и экс-вице-президент по маркетингу "Тинькофф Кредитные Системы" Олег Анисимов заявил, что на него напали и били по голове. В полицию он еще не обращался. Нападение он связывает с расследованием финансовых мошенничеств на его новом сайте Vklader.

По его словам, на него напали вечером 14 января, когда он шел домой из магазина.

"Били сзади в затылок, висок, ухо. Очнулся, когда уже приехала полиция", - рассказал он.

В Боткинской больнице ему зашили травмированное ухо. Напавшие не стали брать у него "телефон, деньги и всё остальное".

Анисимов утверждает, что расследования его ресурса "сильно мешают мошенникам, так как стоят в первых строках выдачи Яндекса и Гугла". Редакция после публикаций получает угрозы или требования убрать тексты, в том числе за деньги. Из соображений безопасности все сотрудники, кроме него, работают инкогнито.

Анисимов был главным редактором журнала "Финанс." с момента его основания и до января 2010 года. Затем, до ноября 2013 года он работал в "Тинькофф. Кредитные системы". В феврале 2014 года он запустил Vklader, объяснив, что хочет бороться с финансовой безграмотностью.

Тинькофф Олег Анисимов Финанс

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