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Убивший ребенка стрелок по банкам из Нижнего Тагила арестован

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Тагилстроевский суд Нижнего Тагила (Свердловская область) в среду арестовал на два месяца местного жителя, который летом прошлого года смертельно ранил из винтовки семилетнего мальчика.

"Суд арестовал на два месяца Александра Борисова, обвиняемого в убийстве из хулиганских побуждений. Мера пресечения избрана по 13 марта включительно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Свердловского облсуда.

В августе 2019 года житель Нижнего Тагила практиковался в стрельбе по банкам и попал в семилетнего мальчика. Ребенок был госпитализирован в тяжелом состоянии. Полиция возбудила против 35-летнего мужчины дело по ч.1 ст.213 УК РФ (хулиганство).

12 января 2020 года мальчик умер в больнице. После этого, по данным СКР, в отношении стрелка было возбуждено уголовное дело по п."и" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), а сам он задержан.

Нижний Тагил Свердловская область

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