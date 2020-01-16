Рабочий погиб при обрушении на руднике в Оренбургской области

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Обрушение породы произошло на ПАО "Гайский горно-обогатительный комбинат" (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в Оренбургской области в четверг, есть погибший.

Региональное главное управление МЧС РФ сообщает, что информация об инциденте на горизонте 1045 метр в вентиляционном канале на ПАО "Гайский ГОК" поступила в 05:40 (по московскому времени, 07:40 по местному).

"В 06:30 обнаружено тело одного погибшего. Рудник работает в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Гайского ГОК агентству "Интерфакс" подтвердили факт происшествия.

На месте работают спасатели. На предприятии создана специальная комиссия, которая выяснит причины несчастного случая, сообщил собеседник агентства.