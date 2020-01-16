Нефть Brent подорожала до $64,4 за баррель после подписания сделки США и Китая

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в четверг после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:11 по Москве составляет $64,43 за баррель, что на $0,43 (0,67%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду фьючерсы уменьшились в цене на $0,49 (0,76%), до $64 за баррель.

Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на $0,41 (0,71%) - до $58,22 за баррель. К закрытию предыдущих торгов цена контракта составила $57,81 за баррель, опустившись на $0,42 (0,72%) по сравнению с предшествующей сессией.

Как сообщалось, в минувшую среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Цены на нефть накануне снизились до минимумов за шесть недель после публикации еженедельных данных о запасах энергоносителей в США.

Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США сообщило о том, что резервы нефти сократились на 2,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 10 января. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 500 тыс. баррелей.

В то же время EIA сообщило, что запасы бензина на минувшей неделе увеличились на 6,7 млн баррелей, дистиллятов - на 8,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост первого показателя на 3,3 млн баррелей, второго - на 1,3 млн баррелей.