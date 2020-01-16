В аварии под Саратовом погибли четыре человека

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - ДТП с участием двух автомобилей в Саратовской области унесло жизнь четырех человек, еще двое травмированы.

В УГИБДД региона сообщили, что около 8:20 на 580 км автодороги Р-158 в Татищевском районе столкнулись ГАЗ и легковой автомобиль.

В результате ДТП четыре человека от полученных травм скончались, двое доставлены в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

В Минздраве области агентству уточнили, что состояние пострадавших - от средней тяжести до тяжелого.