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"Аэрофлот" ограничил доступ пассажиров в VIP-зал "Пулково" из-за дорогой аренды

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" приостановил обслуживание в бизнес-зале аэропорта "Пулково" пассажиров международных рейсов из-за высокой арендной платы, сообщил "Интерфаксу" источник в авиационных кругах.

С 16 января также введено ограничение доступа в бизнес-зал для пассажиров авиакомпании "Россия".

"Переговоры (на обслуживание пассажиров бизнес-зала - ИФ) по внутренним рейсам сейчас ведутся", - сказал собеседник "Интерфакса".

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ООО "ВВСС", оператор аэропорта), у ВВСС закончился контракт с авиакомпанией "Аэрофлот". "Причины, по которым он был не продлен, не комментируем", - сказал представитель пресс-службы.

"Аэрофлот" начал ограничивать доступ в бизнес-залы региональных аэропортов в августе этого года. Как объяснял источник в компании, затраты на обслуживание в VIP-залах "не соответствуют качеству предоставляемых в них услуг". В Европе компания тратит на это значительно меньше, утверждал он.

Сначала ограничения касались только владельцев "золотых" бонусных карт "Аэрофлота" с билетами в эконом-классе, но с 1 ноября компания распространила их на "платиновых" и бизнес-пассажиров.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, немецкая Fraport и катарская Qatar Investment Authority.

Пулково Аэрофлот

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