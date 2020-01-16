Арестованный покончил с собой в СИЗО Калининграда

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Калининграде начата проверка по факту смерти в СИЗО арестованного мужчины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального СКР.

Там отметили, что назначена судебно-медицинская экспертиза, обстоятельства произошедшего выясняются.

Как пояснили "Интерфаксу" в правоохранительных органах, тело 55-летнего мужчины с признаками самоубийства было найдено в СИЗО в среду. В правоохранительных органах не уточнили личность погибшего и за что он был арестован.