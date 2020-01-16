Росавиация назвала серьезным инцидентом экстренную посадку лайнера в "Домодедово"

Ведомство приступило к расследованию ЧП

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Росавиация выяснит причины посадки пассажирского самолета из Сабетты (ЯНАО) на недостроенную полосу в московском аэропорту "Домодедово", сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"Росавиация приступила к расследованию серьезного инцидента, связанного с посадкой в аэропорту Домодедово самолета RRJ-95LR-100 авиакомпании "ИрАэро" (рейс РД 4284, Сабетта - "Домодедово") в соответствии с Правилами расследования авиационных происшествий и авиационных инцидентов с гражданскими воздушными судами в РФ", - сказали в пресс-службе Росавиации.

По предварительным данным воздушное судно повреждений не имеет, пострадавших нет.

Проверкой инцидента занялась и Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП). Об этом сообщила "Интерфаксу" официальный представитель ведомства Екатерина Короткова в четверг.

Ход проверки контролируется межрегиональной транспортной прокуратурой. Кроме того, информация о данном происшествии направлена надзирающему за деятельностью авиакомпании Иркутскому транспортному прокурору, сказала Короткова.

Ранее в четверг стало известно, что самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "ИрАэро" совершил экстренную посадку на строящуюся взлетно-посадочную полосу в "Домодедово".

В "Домодедово" работают две полосы, с 2014 года там также строится третья, которая должна заменить одну из двух старых.