Возбуждено дело в связи с разгерметизацией трубопровода "Газпром нефти" под Оренбургом

Произошел выброс сероводорода, отравились два ребенка

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Оренбургской области возбуждено уголовное дело в связи с разгерметизацией трубопровода на месторождении "Газпром нефть-Оренбурга" и выбросом сероводорода. Дело возбудили по статье о загрязнении атмосферы, сообщили в региональной прокуратуре.

Разгерметизация на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения произошла 13 января. По данным областного управления МЧС, передвижная лаборатория на трассе Оренбург-Беляевка между поселками Казачий и Самородово зафиксировала шестикратное превышение предельно-допустимой концентрации сероводорода.

В областном Минздраве рассказали, что отравились двое детей. Их приводили к врачам 13 и 14 января, они жаловались на плохое самочувствие, у них диагностировали легкое отравление сероводородом. Госпитализация им не потребовалась.

"На место выезжали представители контролирующих органов, в том числе природоохранный прокурор. Дело находится на контроле прокурора Оренбурга", - сообщили в областном надзорном ведомстве.

В региональном Минприроды прошло совещание по расследованию инцидента. Там уточнили, что административные расследования по факту инцидента проводят территориальные структуры Роспотребнадзора, Россельхознадзора и Росприроднадзора.

Уголовная статья о загрязнении воздуха предусматривает штраф до 80 000 рублей, лишение права занимать определенные должности, обязательные или исправительные работы или арест.