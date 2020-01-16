На Ямале вертолет из-за метели экстренно сел на автодороге

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку по факту вынужденной посадки вертолета на проезжую часть в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в минувшую среду около часа дня.

В сообщении говорится, что в связи со сложными метеоусловиями вблизи посадочной площадки Ямбург на проезжую часть автодороги вынужденно сел вертолет Ми-8 авиакомпании "Арго". Он выполнял рейс по маршруту "куст 36 Гыданский полуостров - поселок Коротчаево".

На борту находились 15 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал. Вертолет повреждений не получил.

В тот же день примерно через полчаса экипаж продолжил маршрут и успешно приземлился в пункте назначения.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

Авиакомпания "Арго" зарегистрирована в 1997 году в Ханты-Мансийском автономном округе, выполняет коммерческие воздушные перевозки и авиаработы на территории России с использованием вертолетов Ми-8Т и Ми-8МТВ-1. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", бенефициаром "Арго" является ее гендиректор Евгений Коваленко.