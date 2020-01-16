Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 17:59

Саркози подарил джинсы музею в Казани, посвященному временам СССР

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Франции Николя Саркози в четверг подарил Казанскому музею социалистического быта джинсы для выставки "Джинсы как культ", открытой почти 10 лет назад, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"Передача экспоната произошла после XI Гайдаровского форума, который в эти дни проходит в Москве. Николя Саркози не только подарил джинсы, но и оставил на них свой автограф", - говорится в сообщении.

Пресс-релиз сопровождается фотографией выбеленных синих джинсов, на которых Саркози поставил автограф и дату "16.01.20".

Мэрия Казани напоминает, что в коллекции музея уже есть экспонаты, подаренные знаменитыми французами: джинсы с автографами певицы Патрисии Каас и модельера Пьера Кардена.

Музей социалистического быта открылся в Казани в 1991 году. В нем собраны предметы повседневного обихода жителей СССР в 1970-1980 годах.

Николя Саркози Франция Казань

Новости

Что произошло за день: четверг, 16 января

В Думу внесен проект о ликвидации партий за неуважение к стране и обществу

Новый премьер РФ настроен на "цифровой прорыв". Обобщение

Новый премьер РФ настроен на "цифровой прорыв". Обобщение

В Москве активистку "Левого сопротивления" арестовали по делу о призывах к сепаратизму и терроризму

"РусГидро" пожалуется в ЦБ на публикацию о реструктуризации компании

"РусГидро" пожалуется в ЦБ на публикацию о реструктуризации компании

"Ведомости" предсказали назначение Андрея Белоусова первым вице-премьером

"Ведомости" предсказали назначение Андрея Белоусова первым вице-премьером
Новое правительство

Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву

Возможной причиной инцидента с SSJ-100 в "Домодедово" назвали ошибку экипажа

Медведев поблагодарил прежнее правительство и пожелал успеха будущему кабмину

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');