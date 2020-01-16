Саркози подарил джинсы музею в Казани, посвященному временам СССР

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Бывший президент Франции Николя Саркози в четверг подарил Казанскому музею социалистического быта джинсы для выставки "Джинсы как культ", открытой почти 10 лет назад, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

"Передача экспоната произошла после XI Гайдаровского форума, который в эти дни проходит в Москве. Николя Саркози не только подарил джинсы, но и оставил на них свой автограф", - говорится в сообщении.

Пресс-релиз сопровождается фотографией выбеленных синих джинсов, на которых Саркози поставил автограф и дату "16.01.20".

Мэрия Казани напоминает, что в коллекции музея уже есть экспонаты, подаренные знаменитыми французами: джинсы с автографами певицы Патрисии Каас и модельера Пьера Кардена.

Музей социалистического быта открылся в Казани в 1991 году. В нем собраны предметы повседневного обихода жителей СССР в 1970-1980 годах.