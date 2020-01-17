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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Российско-украинская ОПГ задержана в Серпухове за производство мефедрона

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Пятеро подозреваемых в изготовлении наркотиков и торговле ими арестованы в Подмосковье, у них изъято более 66 кг наркотических средств и лабораторное оборудование, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс" говорится, что трое граждан России и двое граждан Украины были задержаны с поличным на территории городского округа Серпухов. У них изъяли не менее 66 кг мефедрона, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические наркотические средства, а также химические реагенты и прекурсоры.

ФСБ вышла на эту преступную группировку, узнав, что в России организован бесконтактный сбыт особо крупных партий синтетических наркотических средств с помощью интернет-магазина на торговой площадке Hydra. Участники этой ОПГ координировали свою деятельность исключительно через интернет и принимали повышенные меры безопасности: не разглашали места жительства, использовали законспирированные средства связи, передавали "товар" исключительно через тайники.

В отношении них возбуждено уголовное дело об изготовлении наркотических средств в особо крупном размере, задержанные арестованы.

Подмосковье Серпухов Украина

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