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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Свердловский губернатор запретил мэрии Екатеринбурга "обижать журналистов"

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оказался не в курсе конфликта между мэрией Екатеринбурга и городским порталом "66.ру", но во время пресс-конференции позвонил мэру Александру Высокинскому и потребовал "не обижать журналистов".

Как передал корреспондент "Интерфакса", один из журналистов на пресс-конференции попросил губернатора прокомментировать намерение мэрии привлечь к ответственности сотрудников интернет-издания "66.ру" за акцию "Улица разбитых фонарей". Куйвашев признался, что не в курсе ситуации, но по громкой связи позвонил Высокинскому и спросил, правда ли было написано заявление в полицию.

Мэр ответил: "Заявление на журналистов не писали, а просили проверить...". Губернатор прервал его: "Так. Журналистов обижать никому не надо. Никаких заявлений писать не надо".

Куйвашев добавил, что критика должна быть конструктивной, а, если выходит за рамки, надо садиться и разговаривать. "Александр Геннадьевич никаких журналистов обижать не будет, и никому не позволю", - добавил глава региона.

"Улица разбитых фонарей"

Как сообщалось, в начале января 2020 года пресс-служба мэрии Екатеринбурга заявила, что правовой департамент администрации города готовится направить в правоохранительные органы заявления для привлечения к ответственности сотрудников "66.ру" - инициаторов акции "Улица разбитых фонарей", а также для наказания виновных в вандализме в сквере за Оперным театром.

Перед этим портал 66.ру на своем сайте опубликовал информацию о том, что редакция издания установила в отремонтированном сквере за Оперным театром указатель "Улица разбитых фонарей им. А.Г.Высокинского (мэр Екатеринбурга - ИФ)".

Также издание писало, что разбитые светильники в сквере фактически стали символом бессилия главы Екатеринбурга. В публикации также отмечалось, что на протяжении двух лет местные жители критиковали проект реконструкции сквера, но Высокинский все равно согласовал его. "Дедлайны по завершению ремонта бесконечно переносились, подключали второго подрядчика. В день сдачи парк пестрел недоделками и строительными лесами. Урбанисты и горожане сошлись во мнении: после реконструкции за 151,2 млн рублей сквер стал хуже, чем был", - говорилось в статье.

Там также предположили, что светильники в сквере разбивали не хулиганы, а "противники уродливого благоустройства". "Битье фонарей стало екатеринбургским фан-протестом против игнора мэрии. Поэтому редакция 66.RU установила указатели, которые отражают истинную ситуацию со сквером", - пояснили в издании.

Евгений Куйвашев Александр Высокинский Свердловская область Екатеринбург

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