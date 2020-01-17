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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

Московский адвокат задержан в Петербурге при получении взятки для сотрудников суда

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Адвокат Адвокатской палаты Москвы Игорь Николаенко задержан в Петербурге по подозрению в посредничестве в получении взяток.

Как сообщила в пятницу пресс-служба Главного следственного управления Петербурга, Николаенко задержали в четверг в отеле в Центральном районе города после получения от представителя коммерческой структуры 4 млн рублей, а также муляжа 5 млн рублей.

Из материалов дела следует, что Николаенко, зная, что в Арбитражном суде Московского округа рассматривается дело по кассационной жалобе на решение Девятого арбитражного апелляционного суда по иску одной коммерческой структуры к другой, предложил представителю одной из сторон передать через него 9 млн рублей взятки неустановленным должностным лицам окружного суда за принятие ими решения по делу в ее пользу.

Кроме того, как полагает следствие, с 25 июня по 11 октября 2019 года Николаенко в Петербурге лично и через других людей получил 16 млн рублей от представителя фирмы, чье дело рассматривалось в Девятом арбитражном апелляционном суде. Взятка предназначалась для неустановленных сотрудников суда.

Следствие решает вопрос о предъявлении Николаенко обвинения и проверяет информацию о совершении им аналогичных преступлений.

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