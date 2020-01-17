Глава СПЧ не увидел ограничения свободы слова в новых требованиях ВШЭ

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Председатель Совета при президенте РФ по правам человека Валерий Фадеев не считает новые предложения ВШЭ о том, чтобы высказывания представителей университета не аффилировались с позицией вуза, являются ограничением свободы слова, это попытка минимизировать политизацию и нападки на ВШЭ.

"Считаю, это нормально, никакого ограничения свободы слова здесь нет. Университет - это профессиональная корпорация. У любой корпорации есть свои правила. Как я понимаю, здесь нет идеи ограничить высказывания сотрудников, профессоров, идея только в том, чтобы эти высказывания не связывались с университетом", - сказал Фадеев "Интерфаксу" в пятницу.

Он отметил, что "в последнее время вокруг ВШЭ возникает напряжение, нападки на университет, зачем огромному университету лишние проблемы".

"Надо традицию создать, чтобы преподаватели, профессора и даже студенты, находясь в политическом поле, думали о том, чтобы не нанести ущерба своему университету. Чтобы, с одной стороны, не ущемлялись возможность высказываний, а с другой - соблюдалась корпоративная этика, надо искать компромисс", - подчеркнул глава СПЧ.

Он отметил, что "в ВШЭ широкий спектр профессоров, так называемые либеральные, так называемые государственные, и если политизировать высказывания некоторых профессоров, то нападки могут быть и с одной стороны, и с другой, и с третьей".

"Это предложение направлено на то, чтобы минимизировать излишнюю политизацию и нападки на ВШЭ", - считает Фадеев.

В ВШЭ также настаивают на том, что ограничения, которые вводятся в вузе, не нарушают прав студентов и преподавателей.

"Считаем, что нарушений конституционных норм здесь нет. Никакая свобода слова не ограничивается, все права граждан остаются за гражданами, и они неприкосновенны. Тоже самое касается свободы на объединения - она тоже не ограничивается", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ВШЭ, отвечая на запрос агентства.

Как сообщалось, Высшая школа экономики (ВШЭ) намерена принять поправки во внутренние регламенты вуза, которые исключают политические заявления студентов и сотрудников от имени коллектива университета. Поправки планируется рассмотреть на ближайшем заседании ученого совета ВШЭ. "В новой редакции правил внутреннего распорядка уточняется обязанность не выступать с политическими заявлениями, позициями не только от лица всего университета, но и от лица неопределенного круга обучающихся или работников Вышки (например, студентов факультета, жителей общежитий и т.д.)", - говорится в сообщении на официальном сайте вуза.

В случае участия в политической или "иной деятельности, вызывающей существенные разногласия в обществе", студент или сотрудник по новым правилам будет обязан "принять меры по исключению аффилиации с университетом".

"В публичных выступлениях или публикациях в качестве работника Вышки сотрудники не должны выходить за рамки экспертной или аналитической позиции", - подчеркивают в вузе.