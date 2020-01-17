Экс-замглавы администрации Элисты получил два года колонии за взятку

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Верховный суд Калмыкии признал бывшего заместителя главы администрации Элисты Бадму Манджиева виновным во взяточничестве и приговорил к двум годам заключения, сообщаетв пятницу пресс-служба прокуратуры республики .

Таким образом, суд апелляционной инстанции ужесточил наказание, вынесенное экс-чиновнику.

Ранее Элистинский городской суд признал Манджиева виновным по п."в" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки) и приговорил к штрафу в 1,7 млн рублей с лишением на пять лет права работать на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Обвинение в суде доказало, что с ноября 2018 года по июль 2019 года чиновник получил на банковскую карту и карту дочери 320 тыс. рублей за продление срока разрешения на строительство тепловых сетей в Элисте и ускоренное оформление права пользования земельными участками.

Не согласившись с чрезмерно мягким наказанием в виде штрафа, прокурор республики обжаловал этот приговор. Апелляционная инстанция назначила экс-чиновнику реальное наказание - два года колонии.