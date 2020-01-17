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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 15:39

В Крыму возбудили дело после падения футбольных ворот на второклассника

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Крымские следователи возбудили уголовное дело о халатности после проверки по факту получения травм учеником сельской школы в результате падения футбольных ворот, сообщается на сайте СК РФ в пятницу.

После проверки было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Следствие изучает обстоятельства происшествия, соблюдение правил безопасности в школе и законность установки футбольных ворот.

Во время урока физкультуры в спортзале школы села Новопокровка на мальчика упали ворота, предназначенные для игры в мини-футбол. Предварительно установлено, что они не были закреплены и были изготовлены кустарным способом.

Ребенок с травмой головы находится в больнице Симферополя.

Крым

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