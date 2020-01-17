Мать петербуржца, застреленного пьяным полицейским, отсудила у МВД 500 тыс. рублей

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Мосгорсуд взыскал с МВД России полмиллиона рублей в пользу матери жителя Санкт-Петербурга, которого в ноябре 2015 года застрелил пьяный сотрудник полиции.

Об этом сообщил адвокат правозащитного проекта "Зона права" Виталий Черкасов, представляющий интересы истицы Натальи Зверевой.

По его словам, изначально Зверева обращалась с иском о компенсации морального вреда за смерть сына в столичный Замоскворецкий суд, который попросила взыскать в ее пользу 4 млн рублей. Однако суд ограничился компенсацией в 150 тысяч.

"Зверева посчитала эту сумму мизерной и подала апелляционную жалобу в Мосгорсуд. Он оставил в силе это решение, однако впоследствии Верховный суд РФ указал, что сумма в 150 тысяч не соответствует практике ЕСПЧ. ВС РФ отменил постановление нижестоящего суда и вернул дело в Мосгорсуд. Позицию Зверевой о мизерной сумме поддержала и Генпрокуратура", - добавил Черкасов.

Сын Зверевой, 37-летний Дмитрий Демидов, погиб после того, как в своем рабочем кабинете в здании 26-го отдела полиции Петербурга в него, будучи нетрезвым, выстрелил старший оперуполномоченный Андрей Артемьев. Последний в 2016 году был приговорен к году и девяти месяцам колонии за превышение полномочий и причинении смерти по неосторожности.