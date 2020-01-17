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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 18:12

Суды в РФ вынесли менее 1% оправдательных приговоров в 2019 году

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Менее одного процента оправдательных приговоров в РФ говорит о высоком качестве предварительного следствия, считает глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе СК, в пятницу состоялось торжественное собрание, посвященное 9-летию образования ведомства. На нем председатель СКР Александр Бастрыкин озвучил некоторые показатели.

Так, по данным ведомства, Бастрыкин "обозначил высокое качество предварительного следствия, о чем свидетельствует в том числе низкий процент оправдательных приговоров по уголовным делам Следственного комитета - за 11 месяцев прошлого года было оправдано 545 подсудимых, что составляет менее 1 процента".

"Эти цифры показывают работу следователей, труд, увенчанный хорошим результатом", - цитирует пресс-служба своего шефа, который отметил также, что количество уголовных дел, возвращенных прокурорами для производства дополнительного следствия, также небольшое - 2940, то есть 3% от числа дел, направленных в суды.

По данным СК, в прошедшем году следователями направлено в суды более 88 тысяч уголовных дел, из них свыше 6,5 тысяч - о преступлениях коррупционной направленности. Расследовано 299 преступлений террористического характера и 151 преступление экстремистской направленности, а также свыше 14,5 тысяч преступлений, совершенных в отношении детей.

Расследовано более 4,5 тыс. ранее нераскрытых преступлений, в числе которых 411 убийств, 209 фактов причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 252 изнасилования и насильственных действий сексуального характера.

"Следственный комитет приложил максимум усилий для защиты граждан от преступных посягательств, возмещения ущерба потерпевшим и, безусловно, сыграл значительную роль в обеспечении стабильной социально-политической и экономической жизни государства", - сказал Бастрыкин.

15 января 2011 года вступил в силу закон "О Следственном комитете РФ", установивший структуру, правовые основы, задачи и принципы деятельности нового самостоятельного государственного органа.

СКР

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