Модельер Жан-Поль Готье объявил о прощальном показе мод

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Известный французский модельер Жан-Поль Готье в пятницу заявил, что 22 января проведет свой прощальный показ мод в театре Шатле в Париже.

"Это будет мое последнее шоу высокой моды. Это будет мой последний показ Gaultier Paris", - сказал Готье в видеосообщении, размещенном в его твиттере.

Он указал, что этот заключительный показ будет посвящен 50-летию его карьеры.

Готье добавил, что не собирается полностью уходить из мира моды. Он отметил, что у него есть "новая концепция", и пояснил, что его Дом моды продолжит работу.

Готье широко известен в мире высокой моды. В 2010 году он стал президентом собственного Дома моды и компании Jean Paul Gauthier S.A. До этого долгое время работал креативным директором Hermes.