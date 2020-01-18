Власти Перми раскритиковали кадетские учения, которые сравнивали с разгоном толпы

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Департамент образования администрации Перми выявил нарушения в тактических уроках кадетского класса школы N105, которые местный житель воспринял как обучение разгону толпы.

В пятницу, 17 января, местные СМИ со ссылкой на одного из местных жителей сообщили, что учеников кадетского класса школы N105 якобы учат разгонять митинги. На распространенном в интернете видео запечатлено, как на одном из школьных стадионов группа учащихся отрабатывает тактические приемы с дубинками и щитами.

Начальник пресс-службы администрации Перми Наталья Шушпанова в соцсетях написала, что по этой ситуации в мэрии прошло совещание.

Она пояснила, что в школе для учеников с 5-го по 11-й класс действуют кадетские классы. Родители учащихся кадетских классов дают письменное согласие на проведение и участие ребенка в практических и теоретических занятиях, участие в тактических играх, занятиях по общей физической подготовке и рукопашному бою.

Как написала глава пресс-службы, дважды в год в рамках дополнительных занятий ученики 6-х и 7-х классов участвуют в тактических играх на местности, на которых отрабатываются навыки защиты.

Однако, отметила она, проверка показала, что учебная ситуация на занятии 17 января была смоделирована с нарушениями: учителя ОБЖ и физкультуры самостоятельно внесли в отработку навыков защиты технические средства, что недопустимо на подобных занятиях.

По итогам совещания глава Перми Дмитрий Самойлов поручил создать межведомственную комиссию для проведения служебной проверки по факту ненадлежащей организации дополнительного занятия в школе.

Кроме того, Самойлов поручил департаменту образования провести собрание с родителями учеников этой школы.