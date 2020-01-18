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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 01:18

Самолет "ЮТэйр" экстренно сел в Ханты-Мансийске из-за утечки топлива

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер, следовавший рейсом Екатеринбург-Сургут, совершил аварийную посадку в Ханты-Мансийске из-за утечки топлива.

"Самолет ATR72, выполнял рейс из Екатеринбурга в Сургут. Однако в полете командир доложил об утечке топлива и запросил экстренную посадку в Ханты-Мансийске. Самолет благополучно совершил вынужденную посадку", - сказал источник.

Самолет обследуют техники. Пассажирам будет предоставлен резервный борт.

В пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр", которой принадлежит самолет, "Интерфаксу" сообщили, что на борту сработал датчик топливомера.

"Командир принял решение в целях безопасности посадить самолет в Ханты-Мансийске. Посадка прошла в штатном режиме", - отметили в пресс-службе.

Авиакомпания приготовит резервный борт и на время ожидания предоставит пассажирам обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами.

Екатеринбург Сургут Ханты-Мансийск

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