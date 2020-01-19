"Почта России" объединит административный персонал в Москве в одной локации

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - АО "Почта России" в 2020 году планирует завершить проработку вариантов реструктуризации своей офисной недвижимости в Москве, говорится в сообщении компании.

В частности, "Почта" может объединить в одной офисной локации рассредоточенный в разных районах Москвы административно-управленческий персонал. Объекты недвижимости, в которых сейчас работают сотрудники, изначально проектировались и сооружались как производственные и не соответствуют требованиям к офисным помещениям, отмечает компания.

Также к 2030 году "Почта России" модернизирует большинство отделений почтовой связи. На эти цели планируется направить в 2020-2030 гг. до 68 млрд рублей. По итогам модернизации компания рассчитывает снизить расходы на электроэнергию более чем на 30% за счет перехода на светодиодное оборудование.

"Почта России" - федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ. Включает 42 тыс. отделений по всей стране, в которых ежедневно обслуживается около 6 млн клиентов.