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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 13:32

В Ленинградской области после смертельной аварии задержали инспектора ДПС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Следователи в Ленинградской области считают сотрудника дорожной полиции виновником аварии, в которой погиб человек, сообщает пресс-служба областного управления СКР в воскресенье.

Фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека" (статья 264 УК РФ), стал инспектор ДПС по Лодейнопольскому району.

Как полагает следствие, накануне вечером подозреваемый, двигаясь на автомобиле в сторону города Лодейное Поле, в нарушение правил дорожного движения выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем "Лада Приора". В результате ДТП оба водителя были госпитализированы, пассажир "Лады" скончался на месте происшествия.

В СКР заявляют, что в ходе первоначальных следственных мероприятий полицейский изложил версию событий с искажением фактических обстоятельств произошедшего.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, добавили в СКР.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что по данному факту инициирована служебная проверка.

Ленинградская область ГИБДД ДПС СКР

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