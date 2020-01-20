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Два человека погибли в результате ДТП с электропоездом в Подмосковье

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В результате столкновения пассажирского электропоезда и автомобиля на переезде железной дороги "Москва-Рязань" в Подмосковье погибло два человека, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"Около 04:45 на пересечении 67 км. железной дороги "Москва-Рязань" и 10 км. автодороги "ММК-Чечевилово" по неустановленной пока причине легковой автомобиль марки "Киа" на переезде выехал на ж/д пути, где совершил столкновение с пассажирским электропоездом дальнего следования", - сказали в пресс-службе.

В главке отметили, что "по предварительной информации в результате ДТП погибли водитель и пассажир легковушки".

На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Подмосковье

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