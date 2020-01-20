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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 21:57

В Майкопе закрыли школы и детские сады из-за аварии на водоводе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В Майкопе и Майкопском районе из-за прорыва водовода в понедельник не будут работать школы и детские сады, написал в инстаграме глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Он попросил работодателей отнестись с пониманием, если кто-то из родителей по этой причине не сможет прийти на работу.

Авария в системе водоснабжения Майкопа и ближайших поселков произошла в субботу вечером. Там перекрыли воду. Без воды оказались больше 12 000 частных и около 30 многоквартирных человек, в которых живут больше 65 000 человек, и 60 социальных учреждений.

Из-за сложности повреждения и рельефа ремонт затянулся. К 17:00 воскресенья прорыв водовода был устранен. Водоснабжение восстановили к утру понедельника, однако из-за слабого давления в источниках подачу воды пока будут ограничивать в дневные часы.

Майкоп Майкопский район Адыгея Мурат Кумпилов

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