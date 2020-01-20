Руководителей московской компании заподозрили в краже у нее 25 млн рублей

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - 33-летнего гендиректора московской транспортной компании и женщину-акционера заподозрили в хищении с расчетного счета этой фирмы 25 млн рублей. Он арестован, ему предъявлено обвинение, сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По версии следствия, подозреваемые совершили это хищение, используя свое служебное положение и имея доступ к управлению расчетным счетом, в том числе и посредством электронной системы "банк-клиент". Перевод денег они провели под видом финансово-хозяйственной деятельности. Деньги оказались на счету фирмы, подконтрольной фигурантке дела.

Материалы в отношении гендиректора выделены из общего дела о мошенничестве в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщили в пресс-службе.