Две трети россиян считают, что в стране есть политзаключенные

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В России есть политзаключенные, осужденные за свои политические взгляды или за стремление участвовать в политике, считают 63% россиян. Это показал опрос, проведенный "Левада-центром" с 12 по 18 декабря 2019 года среди 1608 человек.

23% респондентов ответили на вопрос о наличии в России политзаключенных "определенно да", это максимальный результат за историю исследования в 2004 года. В 2010 году так ответили 11% опрошенных. Еще 40% выбрали вариант ответа "скорее, да", это также максимальный показатель, минимальный - 24% - был в октябре 2007 года.

16% опрошенных считают, что политзаключенных в стране "скорее, нет", 6% - "определенно нет".

При этом 68% опрошенных сказали, что чувствуют себя свободными, 31% - несвободными.