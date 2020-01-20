Машину вместе с ребенком угнали от детского сада в Самарской области

Угонщик высадил мальчика у магазина, как только заметил его в салоне

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Полиция разыскивает злоумышленника, угнавшего в городе Кинель (Самарская область) автомобиль ВАЗ-2110 вместе с находившимся в нем четырехлетним мальчиком, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, автомобиль, который стоял с заведенным двигателем рядом с детским садом, угнали в 7:50 (6:50 по московскому времени). Четырехлетнего ребенка, который находился в салоне, угонщик высадил у продуктового магазина на выезде из города. Мальчик зашел в магазин, и его сотрудники вызвали полицию. После этого ребенка привезли в отдел и позже передали родителям.

В полиции отметили, что преступлений против ребенка не совершалось, МВД ищет угнанный автомобиль.