Новорожденную девочку нашли в подъезде дома в Томске

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В подъезде одного из многоквартирных домов в Томске нашли новорожденную девочку. Как сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения, младенец госпитализирован в Томский областной перинатальный центр.

Девочка получила легкое переохлаждение, сейчас ее состояние стабильное и не вызывает опасений у медиков.

В пресс-службе уточнили, что ребенок доношенный, находится на искусственном вскармливании в отделении патологии новорожденных и выхаживания недоношенных детей под наблюдением специалистов. Предположительно, в медучреждении ребенок пробудет две недели.

Пресс-служба следственного управления СКР по Томской области сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело статье "Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка".