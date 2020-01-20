Более трети россиян для идеального путешествия хватило бы 100 тысяч рублей

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Более трети россиян для того, чтобы совершить путешествие своей мечты, хватило бы 100 тысяч рублей, 31% смогли бы отправиться в такую поездку лишь за миллион, показал опрос сервиса поиска билетов Aviasales.

В опросе приняли участие 67 тысяч пользователей поисковика. Отвечая на вопрос, какой суммы им достаточно для идеального путешествия, 35% выбрали 100 тысяч рублей. С этими деньгами они отправились бы в Японию, Великобританию, Португалию, США, а также на отдых по системе all inclusive в Турцию. Кроме того, туристы мечтают посетить Байкал и Сочи.

Чуть меньше людей (31%) проголосовали за вариант "миллион рублей". Некоторые бы использовали миллион для кругосветного путешествия, а кто-то бы отправился на ледоколе на Северный Полюс. Часть участников опроса сообщили, что хотели бы провести минимум три месяца в поездке и посетить как можно больше стран, чтобы выбрать лучшую для дальнейшего проживания.

19% россиян считают, что идеальное путешествие можно организовать и за 50 тысяч рублей. За эти деньги туристы мечтают побывать на музыкальных фестивалях в Европе, провести отпуск на море в Сочи и съездить на шопинг в Италию.

Очень экономными оказались 15% путешественников - им для идеального отдыха хватит и пяти тысяч рублей. Многие опрошенные уже опробовали на себе такой бюджетный отдых. Чтобы сэкономить, они использовали автостоп, находили бесплатное жилье через крупную гостевую сеть Couchsurfing или жили в палатках.