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Назначен новый пресс-секретарь Роскомнадзора

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Новым пресс-секретарем Роскомнадзора вместо Вадима Ампелонского стала Елена Прохорова, работавшая ранее директором по внешним коммуникациям "Вымпелкома" и АО "РЕ-КОН".

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"20 января 2020 года приказом Роскомнадзора на должность помощника руководителя Роскомнадзора назначена Прохорова Елена Евгеньевна", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Как рассказали в РКН, на позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы.

"Основной задачей нового помощника будет обеспечение полного и объективного информирования всех заинтересованных аудиторий о содержании и принципах деятельности Службы, дальнейшее повышение прозрачности и открытости ее работы", - отмечается в сообщении.

Ранее помощником руководителя РКН, пресс-секретарем ведомства более шести лет был Вадим Ампелонский.

Вместе с тем, по данным источника "Интерфакса", глава ведомства Александр Жаров сохранит свой пост.

Согласно сообщению Роскомнадзора, Прохорова родилась в 1972 году в Москве, в 2000 году с отличием окончила МГУ им. М.В. Ломоносова по специальности "История".

В 1996 - 2000 гг. - помощник депутата Госдумы, в 2000-2006 гг. - работа в компаниях "Объединенная компания "Сибирский алюминий", "Русский алюминий", "РУСАЛ - Управляющая компания" в области связей с общественностью.

В 2006 - 2015 гг. - в ОАО "ВымпелКом", с 2010 года - директор по внешним коммуникациям. В 2015 - 2018 гг. занималась консалтингом в области связей с общественностью. В 2019 г. - работала в подразделении управленческого консалтинга группы компаний "Регион". Директор по внешним и внутренним коммуникациям АО "РЕ-КОН".

Владеет английским языком, замужем, имеет дочь.

Роскомнадзор Вадим Ампелонский Елена Прохорова

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