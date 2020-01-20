Назначен новый пресс-секретарь Роскомнадзора

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Новым пресс-секретарем Роскомнадзора вместо Вадима Ампелонского стала Елена Прохорова, работавшая ранее директором по внешним коммуникациям "Вымпелкома" и АО "РЕ-КОН".

"20 января 2020 года приказом Роскомнадзора на должность помощника руководителя Роскомнадзора назначена Прохорова Елена Евгеньевна", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Как рассказали в РКН, на позиции помощника руководителя Роскомнадзора Елена Прохорова будет курировать направление связей с общественностью и исполнять функции пресс-секретаря службы.

"Основной задачей нового помощника будет обеспечение полного и объективного информирования всех заинтересованных аудиторий о содержании и принципах деятельности Службы, дальнейшее повышение прозрачности и открытости ее работы", - отмечается в сообщении.

Ранее помощником руководителя РКН, пресс-секретарем ведомства более шести лет был Вадим Ампелонский.

Вместе с тем, по данным источника "Интерфакса", глава ведомства Александр Жаров сохранит свой пост.