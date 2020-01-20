Перед Новым годом в России незаконно срубили почти 10 тыс. деревьев на 18 млн руб.

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Почти 10 тысяч хвойных деревьев было незаконно срублены в предновогодние дни, сообщила пресс-служба Рослесхоза.

Как уточнили в ведомстве, ущерб, причиненный лесам, составил более 18 млн рублей.

Лесные инспекторы провели более 42 тысячи рейдов, в ходе которых было выявлено 327 нарушений правил заготовки елей и деревьев других хвойных пород.

На нарушителей наложены 98 административных штрафов на общую сумму более 500 тыс. рублей. Наибольшее количество нарушений было зафиксировано в Амурской и Иркутской области. В органы внутренних дел было направлено 129 материалов по фактам, имеющим признаки уголовного преступления.