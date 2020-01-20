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Задержан подозреваемый в гибели подростка после драки под Тулой

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Найден предполагаемый виновник смерти школьника после драки возле одного из учебных заведений в Узловском районе Тульской области. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

23 декабря прошлого года в Новомосковской городской клинической больнице скончался 15-летний житель города Узловая, поступивший в больницу 17 декабря. Причиной его смерти стала открытая черепно-мозговая травма.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего, повлекшего по неосторожности его смерть).

"Подозреваемый в совершении преступления установлен и задержан, ему предъявлено обвинение. По ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 21-летний обвиняемый в ходе ссоры ударил школьника по голове неустановленным предметом. Спустя некоторое время подросток скончался в больнице.

По данным местных СМИ, подросток участвовал в драке со сверстниками возле одной из школ в Узловой. Вечером он почувствовал себя плохо и уже в больнице впал в кому. Спустя неделю он скончался, не приходя в сознание.

Тула

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