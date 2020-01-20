Поиск

В Петербурге частично закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В связи с усилением ветра и угрозой повышения воды в Неве частично закрыты затворы КЗС (Комплекса защитных сооружений, дамба).

Как сообщает пресс-служба КЗС в понедельник, в положение "закрыто" переведены затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2.

При этом движение автомобилей по транспортной составляющей комплекса осуществляется в штатном режиме. График движения судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру будет осуществляться по согласованию с капитаном городского морского порта.

По данным Росгидромета, с 13.00 понедельника в Петербурге ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 17 м/с.

Петербург

Новости

Путин предложил сократить число судей в Конституционном суде РФ

В Думе сообщили о вступлении в силу поправок в Конституцию по "лестничной" схеме

Сбербанк вновь стал лидером по рыночной капитализации в РФ

Сбербанк вновь стал лидером по рыночной капитализации в РФ

Поправка о "цензе оседлости" для кандидатов в президенты не коснется крымчан

Комитет Думы рассмотрит путинский проект закона об изменениях в Конституцию 21 января

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Кадыров опроверг информацию об уходе с поста главы Чечни

Суд освободил актрису Бочкареву от уголовного преследования за кокаин

В России будет новый генпрокурор. Обобщение

В России будет новый генпрокурор. Обобщение

Рабочая группа заявила, что Госсовет не должен дублировать Совет Федерации

Рабочая группа заявила, что Госсовет не должен дублировать Совет Федерации
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');