В Петербурге частично закрыли дамбу из-за угрозы наводнения

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - В связи с усилением ветра и угрозой повышения воды в Неве частично закрыты затворы КЗС (Комплекса защитных сооружений, дамба).

Как сообщает пресс-служба КЗС в понедельник, в положение "закрыто" переведены затворы шести водопропускных сооружений и судопропускного сооружения С-2.

При этом движение автомобилей по транспортной составляющей комплекса осуществляется в штатном режиме. График движения судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру будет осуществляться по согласованию с капитаном городского морского порта.

По данным Росгидромета, с 13.00 понедельника в Петербурге ожидается усиление западного, юго-западного ветра до 17 м/с.