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Суд отказал Минобороны во взыскании 55 млн руб. с офицера за разбитый в Крыму катер

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Севастопольский гарнизонный военный суд отказал Минобороны во взыскании почти 55 млн руб. с командира 388-го морского разведывательного пункта Черноморского флота России Сергея Подгурского за разбитый во время шторма в 2017 году в Севастополе катер, пишет "Коммерсантъ" во вторник.

Иск представителей военного ведомства к подполковнику, имеющему два ордена Мужества, был рассмотрен судом с третьей попытки. Заявление Минобороны дважды возвращалось его юристам судьями, признавшими необоснованность требований. В минувшую пятницу, 17 января, как рассказали "Ъ" в гарнизонном суде, требование о взыскании с Подгурского 54,5 млн руб. было удовлетворено частично.

"Офицер был привлечен к ограниченной материальной ответственности. С него будут взысканы один оклад месячного содержания и одна надбавка за выслугу лет. В общей сложности — около 60 тыс. руб.",— сообщили изданию в суде. Подгурский и юристы Минобороны пока не решили, будут ли они обжаловать постановление гарнизонного суда в Южном окружном военном суде (Ростов-на-Дону), отмечает "Ъ".

В июле 2019 года тот же Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера к штрафу в 350 тыс. руб. за халатность, повлекшую причинение особо крупного ущерба (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Суд установил, что кавалер пяти боевых наград, в том числе двух орденов Мужества (за Чечню и Сирию), Подгурский должен нести ответственность за состояние военной техники — патрульного катера П-352 и десантного катера Д-296.

Однако офицер проявил неосмотрительность и не выполнил приказ командующего Черноморским флотом, поручившего переместить катера в осенне-зимний период на безопасную стоянку. В итоге во время шторма в ночь на 9 октября 2017 года десантный катер получил пробоины при столкновении с причалом, в пробоины проникла вода, которая залила машинное отделение катера, показала судебная экспертиза.

В итоге разведчик был освобожден от выплаты штрафа в 350 тыс. руб. "ввиду истечения срока давности уголовного преследования". Бухгалтерская судебная экспертиза оценила ущерб, нанесенный десантному катеру во время шторма, почти в 54,5 млн руб. Эту же сумму Минобороны и требовало взыскать с Сергея Подгурского в гражданском иске, который ведомство подало в середине августа 2019 года.

Минобороны РФ Сергей Подгурский Черноморский флот Севастополь Крым

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