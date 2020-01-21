В России предложили ввести понятие педагогической тайны

Инициатива предполагает запрет на разглашение учителями сведений о здоровье ребенка без согласия родителей

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Для учителей и других специалистов в сфере образование предложили ввести понятие педагогической тайны, суть которой в запрете на разглашение диагнозов и особенностей развития детей. С такой инициативой выступила рабочая группа "Здоровый ребенок" координационного совета при правительстве РФ по проведению "Десятилетия детства", пишет во вторник газета "Известия".

Учителям необходимо знать о состоянии здоровья ребенка, чтобы оказать ему помощь при необходимости, но разглашать такую информацию не следует без разрешения родителей, пояснила руководитель группы "Здоровый ребенок", главный внештатный детский специалист Минздрава по медицинской реабилитации Татьяна Батышева. По ее словам, бывают случаи, когда диагноз ребенка становился именем нарицательным среди учителей.

Батышева подчеркнула, что инициативу предстоит обсудить в профессиональном сообществе, она пока не сформулирована в качестве поправок в законодательство.

В аппарате и.о. вице-премьера Татьяны Голиковой, которая возглавляет координационный совет, подтвердили, что предложение ввести педагогическую тайну звучало, однако обсуждать его в рамках совета в ближайшее время не планируется.

Между тем председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила распространить запрет на разглашение не только информации о здоровье, но и семейных секретов, например, об усыновлении ребенка. Президент Всероссийского фонда образования Сергей Комков подчеркнул, что подобные запреты уже закреплены в большинстве кодексов этики педагогов в европейских странах, при этом в России и сейчас можно привлечь учителя к ответственности по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни.

"Известия" отмечают, что в 2019 году в России насчитывалось 670 тысяч детей с инвалидностью, и число их ежегодно растет. Большинство детей-инвалидов страдают психическими и поведенческими расстройствами (24,3%), болезнями нервной системы (23,2%) и врожденными аномалиями развития (17,7%).