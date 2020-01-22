Зиявудин Магомедов опроверг сообщения о планах продать свою долю в FESCO

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Совладелец транспортной группы FESCO - базовая компания ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП) - Зиявудин Магомедов не поручал председателю совета директоров Fesco Лейле Маммед Заде вести переговоры о продаже принадлежащей ему доли в группе, говорится в заявлении Магомедова, опубликованном в среду пресс-службой группы.

"В последнее время все чаще распространяются слухи о том, что якобы по моему (Магомедова - ИФ) поручению и от моего имени ведутся переговоры о продаже моей доли в компании Fesco. К сожалению, эти слухи распространяются в стремлении воспользоваться моей нынешней ситуацией для извлечения личной выгоды. Чтобы эта целенаправленно распространяемая дезинформация никого не ввела в заблуждение, я официально заявляю, что я не поручал председателю совета директоров Fesco Лейле Маммед Заде вести с кем бы то ни было переговоры о продаже принадлежащей мне доли в компании, и в настоящее время у меня нет намерения ее продавать", - цитирует Магомедова пресс-служба.

"Я официально информирую всех заинтересованных лиц о том, что Лейла Маммед Заде не имеет никаких полномочий на любые действия от моего имени, включая ведение переговоров о продаже принадлежащей мне доли в Fesco", - отмечает Магомедов.

В конце декабря 2019 года стало известно, что группу "Дело" интересует покупка транспортной группы FESCO. "В наш нынешний набор активов FESCO ложится идеально. Другое дело, что встает уже вопрос антимонопольного регулирования", - заявлял президент "Дела" Сергей Шишкарев "Коммерсанту". По словам Шишкарева, в партнерстве с "Росатомом" он намерен выработать схему и формулу, которая позволит сделать предложение.

В группе "Дело" "Интерфаксу" тогда отказались сообщать подробности, а также отвечать на вопрос, с кем из акционеров FESCO ведутся переговоры. В пресс-службе FESCO эту информацию также не комментировали.

Еще одним претендентом на покупку доли в FESCO является арабский портовый оператор DP World. Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ продлила срок рассмотрения ходатайства DP World до 26 февраля. В середине октября глава ФАС Игорь Артемьев говорил в интервью "Интерфаксу", что "правительственная комиссия рассматривала эту сделку и отложила ее рассмотрение на полгода или год".

FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор "Трансгарант", 75% минус 1 акция акций оператора фитинговых платформ "Русская тройка", ПАО "Владивостокский морской торговый порт". В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 5 тыс. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном они работают на собственных морских линиях.

Зиявудин Магомедов владеет 32,5% акций ПАО "ДВМП", 23,8% - у GHP Group, 17,4% - у TPG.

Зиявудин Магомедов был задержан 30 марта 2018 года и с тех пор находится под арестом. Он обвиняется в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В конце декабря Мосгорсуд продлил его арест до 30 марта 2020 года.