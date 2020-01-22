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ХроникаНовое правительствоОбновлено 21 января

Футбольные ворота упали на ребенка на стадионе в Пермском крае

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Во время тренировки на стадионе в Прикамье на 10-летнего школьника упали футбольные ворота, сообщается на сайте Минздрава Пермского края.

Как отметил собеседник "Интерфакса", инцидент произошел 20 января на купольном стадионе села Култаево. "Скорая" приехала через 20 минут после звонка о происшествии, ребенка госпитализировали.

Нейрохирурги диагностировали у мальчика сильный ушиб головы, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

В пресс-службе краевого Минздрава уточнили, что ребенок находится в тяжелом состоянии, но динамика положительная.

Пермский край

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