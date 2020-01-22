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ХроникаНовое правительствоОбновлено 21 января

Российский рынок акций открылся ростом индексов на 0,2-0,3%

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций начались в среду ростом большинства blue chips на фоне улучшения настроений на фондовых площадках в Азии, а также на новостях о сформированном правительстве.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,3% и составил 3217,51 пункта, индекс РТС прибавил 0,2%, до 1637,31 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,4%.

Доллар подешевел на копейку, до 61,79 рубля.

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил новый состав правительства во вторник вечером. Первым вице-премьером стал помощник президента Андрей Белоусов. Антон Силуанов потерял должность вице-премьера, но сохранил пост главы Минфина. Денис Мантуров остался министром промышленности и торговли. Минэкономразвития возглавил губернатор Пермского края Максим Решетников. Социальный блок правительства полностью обновился, министры-силовики сохранили посты, кроме главы Минюста.

Подорожали рублевые акции "Магнита" (+1,4%), "ФСК ЕЭС" (+1,2%), "РусГидро" (+1,1%), "Россетей" (+0,8%), "Яндекса" (+0,8%), "Норникеля" (+0,6%), "Ростелекома" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +0,5% "префы"), "Северстали" (+0,5%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), "Аэрофлота" (+0,4%), ВТБ (+0,4%, до 5 копеек).

Просели котировки "РусАла" (-1,3%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "Магнитогорского металлургического комбината" (-0,1%).

В США индексы во вторник снизились на новостях о том, что в США был зафиксирован случай заражения выявленным в Китае коронавирусом нового типа. Еще два случая заражения подтверждены в Таиланде, по одному - в Южной Корее, Японии и США. В Сингапуре с подозрением на заражение госпитализированы семь человек.

Комитет экспертов Всемирной организации здравоохранения в среду проведет экстренное заседание с целью оценить, является ли зафиксированный в КНР новый тип коронавируса угрозой международной безопасности.

Давление на рынок также оказали возобновившиеся опасения в отношении слабого роста мировой экономики, пишет MarketWatch.

Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник ухудшил свой октябрьский прогноз роста мировой экономики в 2020 году на 0,1 процентного пункта (п.п.), до 3,3%. Прогноз роста экономики США на текущий год снижен на 0,1 п.п., до 2%, на следующий год остался без изменений - 1,7%.

Между тем, в среду в Азии преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 1,2%, китайский Shanghai Composite прибавляет 0,3%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,5%), несмотря на тревоги о последствиях для туристического сектора в свете коронавируса в Китае.

Число скончавшихся от пневмонии нового типа выросло с шести до девяти человек, сообщил журналистам зампред Госкомитета КНР по делам здравоохранения Ли Бинь.

Невозможность прекратить распространение вируса в краткосрочной перспективе может негативно отразиться на розничных продажах, сфере туризма, гостиничном и ресторанном бизнесе в КНР, особенно в первом и начале второго квартала, опасаются аналитики.

Опубликованная статистика Банка Кореи показала, что рост ВВП Южной Кореи в 2019 году стал самым медленным за 10 лет - 2%. ВВП страны в четвертом квартале увеличился на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом, что стало самым существенным подъемом с третьего квартала 2017 года.

Нефть в среду дешевеет на опасениях сокращения спроса в случае распространения эпидемии коронавируса. К 10:01 мартовские фьючерсы на Brent дешевели на 0,4%, до $64,35 за баррель, мартовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,5%, до $58,1 за баррель.

Эксперты Goldman Sachs предупреждают, что столь же масштабное распространение эпидемии, как в случае атипичной пневмонии в 2003 году, может привести к снижению цены барреля нефти на $2,9.

По данным китайских властей, число подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса в Китае достигло 440, девять больных умерли.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил во вторник, что "мир наводнен нефтью, особенно из США". Это нивелировало опасения, связанные с возможностью сокращения поставок из Ливии в результате блокирования экспортных портов в стране сторонниками Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

Китай США Мосбиржа РТС Михаил Мишустин Антон Силуанов

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