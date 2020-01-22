Пресс-секретарем премьера РФ назначен Борис Беляков

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Борис Беляков назначен директором департамента пресс-службы правительства РФ - пресс-секретарем председателя правительства. Об этом сообщается в распоряжении, подписанном премьером Михаилом Мишустиным.

Согласно документу, пресс-секретарь премьер-министра РФ не будет иметь статус заместителя главы аппарата правительства. Пресс-секретари прежнего премьера Дмитрия Медведева Наталья Тимакова и Олег Осипов являлись заместителями главы аппарата правительства.

Борис Беляков родился 7 августа 1987 года. До последнего времени был советником руководителя Федеральной налоговой службы. Курировал вопросы освещения работы налоговых органов в СМИ, организации и обеспечения взаимодействия руководства ФНС с прессой. В службу пришёл в апреле 2010 года, когда ее возглавил Мишустин.