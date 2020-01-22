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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Сотрудники нижегородского аэропорта вернули пассажиру забытый на стойке 1 млн руб.

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Пассажиру вернули сумку с миллионом рублей, забытую им у стойки регистрации в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе воздушной гавани.

Оставленную пассажиром сумку обнаружила около 10:30 по московскому времени агент службы организации перевозок аэропорта. В сумке находились личные вещи и деньги.

"Благодаря быстрой и слаженной работе сотрудников воздушной гавани, пассажир был оперативно найден, а сумка с денежными средствами была возвращена еще до его вылета", - добавили в пресс-службе АО "Международный аэропорт Нижний Новгород" (МАНН, "Стригино", входит в холдинг "Аэропорты Регионов").

Международный аэропорт Нижнего Новгорода является основным запасным аэродромом московского авиаузла.

АО "МАНН" контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов", в состав которого также входят аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург), международный аэропорт "Курумоч" (Самара) и международный аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону).

Нижний Новгород

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