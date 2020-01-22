Уголовное дело возбуждено из-за работы в Ростове-на-Дону псевдо-колледжа спасателей

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Житель Ростова-на-Дону, открывший частный колледж противопожарной и спасательной служб (ЧПОУ РО "КПСС") без лицензии, стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным полиции, мужчина брал со студентов деньги за обучение, хотя лицензии на эту деятельность у него не было. По окончании профессионального колледжа студенты получить диплом о присвоении квалификации не смогли.

Сейчас правоохранительные органы выясняют количество потерпевших.