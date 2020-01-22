Путин счел нецелесообразным переход России на парламентскую форму правления

РФ нуждается в крепкой президентской власти, полагает глава государства

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что не считает целесообразным переход в России на парламентскую форму правления.

"Возможно ли это (парламентская форма правления - ИФ) применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос участников встречи главы государства с общественностью в Липецке.

При этом он объяснил свою позицию отсутствием в стране партий, имеющих многолетний опыт. "Для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком", - отметил президент.

В качестве яркого, по его выражению, примера, он назвал Владимира Жириновского. "Есть Жириновский - есть ЛДПР, нет Жириновского...", - отметил Путин, не докончив фразу.

"Сама идея хорошая, либеральная. Но сможет ли так функционировать (ЛДПР - ИФ) без своего лидера, трудно сказать. Нам лучше не экспериментировать", - добавил он.

Путин также выразил мнение, что Россия "с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей" нуждается в крепкой президентской власти.

По его словам, "сами западные эксперты говорят о том, что парламентаризм переживает в известной степени такую кризисную ситуацию, и думают о том, как оживить, как придать новое качество, как сделать эту систему (парламентскую форму правления - ИФ) более эффективной".

Путин подчеркнул, что парламентская форма правления, которая широко применяется в Европе, "сегодня дает сбои". "В некоторых странах, несмотря на наличие такой политической инфраструктуры в виде устойчивых политических партий, не могут сформировать правительство по полгода. Не получается. Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода - катастрофа", - отметил глава государства.

В другом случае, сказал президент, для того, чтобы сформировать правительство, в некоторых странах договариваются о коалициях, причем таких партий, которые ставят перед собой противоположные инструменты достижения целей.

"Одни говорят, условно, что необходимо использовать все виды энергии, в том числе атомной энергии, другие говорят - никакой атомной энергии. Потом они объединяются в коалицию. Как они будут решать общенациональные задачи?" - подчеркнул Путин.