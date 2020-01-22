Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

Путин счел нецелесообразным переход России на парламентскую форму правления

РФ нуждается в крепкой президентской власти, полагает глава государства

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что не считает целесообразным переход в России на парламентскую форму правления.

"Возможно ли это (парламентская форма правления - ИФ) применение у нас? Теоретически возможно. Целесообразно или нет? У каждого свое мнение на этот счет. Я считаю, что нет", - сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос участников встречи главы государства с общественностью в Липецке.

При этом он объяснил свою позицию отсутствием в стране партий, имеющих многолетний опыт. "Для того, чтобы парламентская республика эффективно функционировала, нужно, чтобы политическая структура росла давно. В той же Европе столетиями некоторые партии существуют. А у нас, как правило, партия связана с конкретным человеком", - отметил президент.

В качестве яркого, по его выражению, примера, он назвал Владимира Жириновского. "Есть Жириновский - есть ЛДПР, нет Жириновского...", - отметил Путин, не докончив фразу.

"Сама идея хорошая, либеральная. Но сможет ли так функционировать (ЛДПР - ИФ) без своего лидера, трудно сказать. Нам лучше не экспериментировать", - добавил он.

Путин также выразил мнение, что Россия "с ее огромной территорией, с многоконфессиональностью, с большим количеством наций, народов, народностей" нуждается в крепкой президентской власти.

По его словам, "сами западные эксперты говорят о том, что парламентаризм переживает в известной степени такую кризисную ситуацию, и думают о том, как оживить, как придать новое качество, как сделать эту систему (парламентскую форму правления - ИФ) более эффективной".

Путин подчеркнул, что парламентская форма правления, которая широко применяется в Европе, "сегодня дает сбои". "В некоторых странах, несмотря на наличие такой политической инфраструктуры в виде устойчивых политических партий, не могут сформировать правительство по полгода. Не получается. Вы представляете, если бы Россия жила без правительства полгода - катастрофа", - отметил глава государства.

В другом случае, сказал президент, для того, чтобы сформировать правительство, в некоторых странах договариваются о коалициях, причем таких партий, которые ставят перед собой противоположные инструменты достижения целей.

"Одни говорят, условно, что необходимо использовать все виды энергии, в том числе атомной энергии, другие говорят - никакой атомной энергии. Потом они объединяются в коалицию. Как они будут решать общенациональные задачи?" - подчеркнул Путин.

Владимир Путин

Новости

Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину в России

Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину в России

Юрий Чайка назвал предложение поменять работу неожиданным, но приятным

Путин посоветовал бедным семьям до конца года написать заявления на детские пособия

Путин посоветовал бедным семьям до конца года написать заявления на детские пособия
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов потребовал от государства извинений

МВД и Курчатовский институт разработают геномные технологии нового поколения

МВД и Курчатовский институт разработают геномные технологии нового поколения

Хинштейна прочат на должность главы Думского комитет по информполитике

Юрий Чайка стал полпредом президента в Северо-Кавказском округе

Юрий Чайка стал полпредом президента в Северо-Кавказском округе

Александр Матовников назначен заместителем главкома сухопутных войск

Источник сообщил о возможном переходе Акимова в "Почту России"

Новое правительство

Сенаторы поддержали назначение Краснова генпрокурором

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');