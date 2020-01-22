Минфин оценит бюджет на выплату работающим людям пособий по уходу за инвалидами

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Минфину России поручено подсчитать, сколько средств необходимо для распространения системы пособий по уходу за инвалидами на работающих граждан и тех, кто получает выплаты по безработице.

В ходе встречи Путина с жителями Липецкой области президенту рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются семьи, ухаживающими за инвалидами с детства. Участница встречи рассказала, что ее семья не попала в число тех, кто получает повышенное пособие в 10 тысяч рублей. Она подчеркнула, что это является превентивной мерой для того, чтобы дети оставались в семьях.

Кроме того, участница встречи рассказала и еще об одной проблеме, которая возникает у тех, кто получает пособие. Часто родители трудоспособного возраста, по ее словам, "открывают НКО, общественные организации для того, чтобы расширить спектр услуг для своих детей, и работают бесплатно". "Все равно Пенсионный фонд это трактует как получение зарплаты и дальше снимает с пособия налог", - сказала она, попросив отрегулировать этот вопрос и при возможности провести индексацию этих выплат.

Путин на это заметил: "Вы сейчас упомянули про тех, кто работает, но эту меру поддержки не получают не только те, кто работает, те, кто получает пособие по безработице уже не получают. Звучит несколько странновато".

Президент РФ добавил, что речь идет о трех категориях, которые не получают эту меру поддержки: работающие, работающие пенсионеры и те, кто получает пособие по безработице.

"Вот мне думается, что это самое простое - так людей поддержать, решив вот эти вопросы. Сейчас Минфин просто считает, сколько это стоит, но такая задача перед Минфином поставлена", - сказал глава государства.