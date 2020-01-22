В Йошкар-Оле арестовали дебошира, ранившего из травматики охранников клуба

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Йошкар-Олинский городской суд (Марий Эл) заключил под стражу местного жителя, который устроил дебош в ночном клубе и открыл стрельбу по охранникам, сообщает прокуратура республики.

Как отмечается, суд с учетом мнения прокурора заключил обвиняемого под стражу до 19 марта.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Инцидент произошел в минувшие выходные в одном из клубов Йошкар-Олы. По информации полиции, 30-летний задержанный вел себе агрессивно, нарушал общественный порядок. Сотрудники развлекательного заведения вызвали группу быстрого реагирования.

Прибывшие сотрудники охранного агентства попытались успокоить гостя, однако тот достал травматический пистолет и ранил двоих из них. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.