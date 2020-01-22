Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 11:48

В Йошкар-Оле арестовали дебошира, ранившего из травматики охранников клуба

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Йошкар-Олинский городской суд (Марий Эл) заключил под стражу местного жителя, который устроил дебош в ночном клубе и открыл стрельбу по охранникам, сообщает прокуратура республики.

Как отмечается, суд с учетом мнения прокурора заключил обвиняемого под стражу до 19 марта.

Мужчине предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство с сопротивлением лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Инцидент произошел в минувшие выходные в одном из клубов Йошкар-Олы. По информации полиции, 30-летний задержанный вел себе агрессивно, нарушал общественный порядок. Сотрудники развлекательного заведения вызвали группу быстрого реагирования.

Прибывшие сотрудники охранного агентства попытались успокоить гостя, однако тот достал травматический пистолет и ранил двоих из них. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Йошкар-Ола Марий Эл

Новости
Новый коронавирус в Китае

Россия начала разработку вакцины от нового коронавируса из Китая

Хинштейн возглавил комитет Госдумы по информационной политике

Убийство главы центра "Э" Ингушетии в Москве

Пост убитого в Москве главы ингушского центра "Э" занял его родной брат

Путин потребовал защитить школьников от "уродов" из "групп смерти"

Путин потребовал защитить школьников от "уродов" из "групп смерти"
Новый коронавирус в Китае

Из-за нового коронавируса на всех въездах в РФ усилен контроль

Из-за нового коронавируса на всех въездах в РФ усилен контроль

Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину в России

Путин призвал пересмотреть потребительскую корзину в России

Юрий Чайка назвал предложение поменять работу неожиданным, но приятным

Путин счел нецелесообразным переход России на парламентскую форму правления

Путин посоветовал бедным семьям до конца года написать заявления на детские пособия

Путин посоветовал бедным семьям до конца года написать заявления на детские пособия
Задержание корреспондента "Медузы" Ивана Голунова

Иван Голунов потребовал от государства извинений

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');