Депутаты согласились отменить аудит для некоторых благотворительных фондов

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который освободит от обязательного аудита финансово-хозяйственной деятельности благотворительные фонда, у которых имущество и денежные поступления за один год, предшествующий отчетному, не превышают 3 млн рублей.

Исключение будет сделано для специализированных фондов по управлению целевым капиталом.

Правительство внесло эти поправки (№ 840046-7) в Госдуму в ноябре 2019 года. Чиновники считают, что такой закон позволит благотворителям сэкономить на расходах на аудит.

"Мы считаем, что 3 млн достаточное отсечение", - сказал, представляя законопроект депутатам, замминистра экономического развития Илья Торосов.

Он пообещал, что его ведомство будет жестче подходить к анализу отчетов о целевом использовании денег, собранных благотворителями.

По его словам, сейчас готовятся законопроекты о дополнительных льготах для благотворительных фондов, которые представляют наиболее полную отчетность.