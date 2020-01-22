Жителя Кубани привлекли к уголовной ответственности за распиленное сухое дерево

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Молодой житель одного из поселков Краснодарского края попал под суд за то, что без разрешения расчистил от упавшего дерева двор местной школы, передал корреспондент агентства "Интерфакс".

В среду суд Апшеронского района завершил слушания по уголовному делу 24-летнего сироты Василия Попкова, обвиненного в незаконной рубке лесных насаждений (статья 260 часть 2 пункт "г" УК РФ).

Из материалов обвинения следует, что в марте 2019 года Попков незаконно срубил одну ольху на территории школы №27 поселка Мезмай. Следствие квалифицировало ущерб, нанесенный муниципальному образованию Апшеронский район как крупный. Ссылаясь на закон "Об охране зеленых насаждений в Краснодарском крае" следствие оценило ущерб в 66,2 тыс. рублей.

Сам молодой человек на суде заявил, что не спиливал дерево: "Его сломал ветер и завалили тропинку. Я распилил сухое дерево бензопилой, чтобы расчистить дорогу для прохода детей", - сказал он в свое оправдание.

Судебные слушания вызвали широкий общественный резонанс далеко за пределами Краснодарского края. Ведь санкция уголовной статьи предусматривает максимальное наказание до четырех лет лишения свободы, а также крупный штраф от 500 тыс. до 1,5 млн рублей. В защиту подсудимого выступили журналисты, общественные активисты.

Депутат Государственной думы РФ Наталья Костенко направила обращение прокурору края Сергею Табельскому с просьбой проверить законность обвинения.

"Лично для меня непонятно как старую ольху, которая относится к малоценным породам дерева, оценили почти в 70 тыс. рублей. Это обвинение из серии "посадок за колосок", но мы уже давно вроде бы ушли от подобных подходов", - заявила "Интерфаксу" Костенко.

В ходе прений сторон администрация района письменно заявила об отсутствии ущерба и ходатайствовала о смягчении наказания.

Адвокат подсудимого Анатолий Князев сообщил суду, что стороны заключили мировое соглашение. Также было отмечено, что Попков, в качестве компенсации ущерба, самостоятельно высадил на территории школы поселка Мезмай кусты можжевельника.

С учетом факта примирения сторон, признания вины подсудимым, его чистосердечного раскаяния судья Апшеронского райсуда Станислав Разделишин прекратил уголовное дело в отношении Попкова и освободил его от наказания. Вместе с тем, как пояснил позднее журналистам адвокат Анатолий Князев, дело прекращено по нереабилитирующим основаниям, что означает, что Василий Попков будет считаться привлеченным к уголовной ответственности.